Mesrur Barzani ABD’li iş insanları heyeti ile bir araya geldi

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, ABD Ticaret Odası heyeti ile bir araya geldi.
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lotes’in başkanlık ettiği iş insanları heyetiyle görüşen Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, ABD’li şirketlerin Kürdistan Bölgesi’ne rağbetinin ikili ticari ilişkilerdeki seviyeyi yükseklere taşıyacağını söyledi.
ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steve Fagin’in de katıldığı görüşmede konuşan Mesrur Barzani, yeni kurulacak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin öncelikli programının yatırımlara yönelik olcağını kaydederek, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm yatırım alanlarından ABD’li şirketlerin yararlanabileceğini belirtti.
Mesrur Barzani’nin yeni hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik kaynaklarını genişleteceğini ve sadece petrol kaynaklı ekonomi piyasasının temel alınmayacağını ifade etti.
ABD’li iş insanları heyetinin başkanlığını yapan ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lotes ise, Başbakanlık görevinde Mesrur Barzani’ye başarılar dileyerek, ABD Ticaret Odası’nın ülkedeki şirketleri yatırım için Kürdistan Bölgesi’ne yönlendirme arzusunu dile getirdi.
Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde tarımın güçlendirilmesinin yanı sıra, sağlık, teknoloji, sanayi, mali sistem ve eğitimin geliştirilmesi de ele alındı.
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