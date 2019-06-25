HABER MERKEZİ

Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, en fazla haber okuyucusu bulunan ülke yüzde 85 oranla İsveç oldu.

Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan Dijital Haber Raporu 2019 araştırmasına göre en fazla haber takip eden ülkeler belirlendi.

Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi.

Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ifade edildi.

EN FAZLA HABER OKUYAN ÜLKELER SIRALAMASI