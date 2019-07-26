Pompeo’dan Türkiye açıklaması: Daha fazla yaptırım gelebilir

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, daha fazla yaptırımın gelebileceğini söyledi.

Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.

Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil.

Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum.

Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek."

ORTAGUS’DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, dün yaptığı açıklamda, S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında Türkiye’ye yönelik CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımın tarihinin belli olmadığını söylemişti.

Diplomatik çerçeve içindeki görüşmeler için koşulları ve iki ülke arasındaki ilişkileri korumaya çalışmak gerektiğini kaydeden Ortagus, “NATO müttefikine karşı yaptırım uygulamak çok ciddi bir eylem. Bakan ve Başkan bu konuda karara vardığında açıklarız” demişti.

S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı 12 Temmuz’dan itibaren başlamıştı.