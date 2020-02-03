Almanya: Sophia Operasyonu yeniden başlatılmalı

HABER MERKEZİ

Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu “Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz’de özel şirketlere ait çok sayıda kurtarma gemilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, resmi bir misyonun daha iyi olacağını dile getirdi.

Merkel, düzensiz göçmenlerle ilgili bu misyon kapsamında Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini kaydederek, "Almanya, Sophia Operasyonunun yeniden başlamasını desteklemeyi düşünebilir" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Sophia Operasyonu’nun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını belirterek, “Son yıllarda Akdeniz’de bu kurtarma operasyonun istenilen sonucu vermediğine tanıklık ettik" ifadelerini kullandı.

Kurz, Sophia Operasyonu'nun ölümleri engellemediğini, insanların Avrupa’ya doğru yola çıkmasını daha da cazip kıldığını, insan kaçakçılarının daha fazla para kazanmasına ve daha fazla insanın ölmesine yol açtığını öne sürdü, "Hedefimiz Akdeniz’de ölümleri engellemek" diye konuştu.

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyonu, 2015 yılında başlamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı geçen yıl durdurulmuştu.