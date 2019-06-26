AB’den Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmenlere 22 milyon euro

K24 - ERBİL
Avrupa Birliği (AB), Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda yaşayan Suriyeli mülteci ve göçmenlere 22 milyon euro yardım yapılmasını kararlaştırdı.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dilaver Ajgeyi, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB’nin yıllık toplantısına katıldı.
Ajgeyi, yaptığı yazılı açıklamada, toplantının söz konusu oturumunun Kürdistan Bölgesi’ndeki mülteci ve göçmenlere ilişkin insani yardım hakkında özel yapıldığını kaydetti.
Toplantıda Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda yaşayan Suriyeli mülteci ve göçmenlere 22 milyon euro yardım yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Suriye’de 2011 yılında başlayan ve hala devam eden iç savaşın başından itibaren Kürdistan Bölgesi’ne ciddi oranda göç yaşandı.
Özellikle Batı Kürdistan’dan (Rojava) binlerce kişi Kürdistan Bölgesi’ne yerleşti. Söz konusu göçmen ve mülteciler, ağırlıklı olarak Duhok sınırlarındaki kamplarda kalıyor.
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