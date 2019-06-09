Azerbaycan – Ermenistan sınırında çatışma

HABER MERKEZİ

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

AA’da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Elşen Halilov isimli askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin, hayatını kaybeden askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ateşkes ihlalinin Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmesi öncesinde yapıldığı ifade edilerek, saldırının Ermenistan'daki savaş taraftarlarınca bilinçli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı ile müzakere sürecinin baltalanması ve bölgede gerginliğin artırılmasının amaçladığı belirtilen açıklamada, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulandı.