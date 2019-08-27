K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, “Milletimizin değerlerini canlı tutmalıyız. Kürdistan halkının kültürünü ve değerlerini yok etmeyi amaçlayan tüm çabalara karşı mücadele etmeliyiz” dedi.

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’de Eylül Nesilleri Örgütü temsilcilerini kabul etti.

Görüşmede, Balekayeti bölgesinde Eylül Devrimi’nden kalma mekanları koruma ve restore etme çalışmalarından ötürü Eylül Nesilleri Örgütü’ne teşekkür eden Başkan Barzani, söz konusu çalışmaların çok değerli olduğunu ve başarılar dilediğini belirtti.

Kürt milletinin kanı ve mücadelesiyle elde ettiği değer ve kazanımların korunmasının önemine değinen Başkan Barzani, “Milletimizin değerlerini canlı tutmalıyız. Kürdistan halkının kültürünü ve değerlerini yok etmenin yanı sıra Kürdistan halkının egemenliğine saygısızlığı amaçlayan tüm çabalara karşı mücadele etmeliyiz” diye konuştu.