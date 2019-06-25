Kerkük için görüşme trafiği

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BM Irak Özel Temsilciliği Kerkük’teki durumun normale dönmesi için bugün Bağdat’ta toplantılar gerçekleştirmeye başladı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Xalid Şiwani, “3 ayı aşkın bir süredir BM Irak Özel Temsilciliği, Irak Hükümeti ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile koordinasyon halinde bir dizi toplantı gerçekleştirdi” dedi.

Şiwani, toplantıların amacının Kerkük’teki askeri, idari, güvenlik ve tarım arazileriyle ilgili sorunların çözümü olduğunu belirtti.

Toplantılar neticesinde önemli adımların atılmasına yaklaşıldığını vurgulayan Şiwani, özellikle de askeri ve güvenlik konularında karar aşamasına gelindiğini bildirdi.

Öte yandan, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hasan Kerim Kabi, Kerkük İl Meclisi seçimlerinin diğer illerle aynı tarihte yapılacağını söyledi.

Irak Parlamentosu’ndaki parti gruplarının başkanları, Kerkük parlamenterleri ve Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisi ile bir araya gelen Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hasan Kerim Kabi, Kerkük İl Meclisi seçimlerinin diğer illerde yapılacak seçimlerle eş zamanlı gerçekleşeceğini belirtti.

Kerkük’teki terör sorunları ve tüm farklı kesimlerin sorunları için ciddi çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Kabi, Kerkük İl Meclisi seçimlerinin diğer illerle yılsonunda gerçekleşeceğini ifade etti.