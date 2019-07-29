2 bin yıllık ‘şaka kalemi’ bulundu

HABER MERKEZİ

Londra’da yapılan kazılar sırasında 2 bin yıllık bir yazma aleti (stylus) keşfedildi.

Londra’da keşfedilen kalemde, “Şehirden geldim. Sana beni hatırlayabileceğin keskin uçlu bir karşılama hediyesi getirdim. Eğer kader izin verirse, yol uzun olduğu ve cüzdanım boş olduğu kadar cömertçe verebileceğimi söyleyebilirim” mesajının yer aldığı belirtildi.

Mesaj, Roma dönemi Londra’sının kurulmasından birkaç on yıl sonra, Milattan Sonra (M.S.) 70 civarı bir demir kalem üzerine yazılmıştı.

Söz konusu alet, Thames Nehri’nin kurumuş bir kolu olan Walbrook nehri kıyısında, Cannon Street istasyonunu yanındaki Bloomberg’in Avrupa genel merkezinin kazılarında, Londra Arkeoloji Müzesi tarafından keşfedildi.

Arkeolog Michael Marshall, söz konusu keşifle ilgili, “Bu kesinlikle muhteşem bir nesne. Roma Londrasının en insani objelerinden biri. Çok mütevazı ve esprili. Size onu yazan kişinin gerçek bir düşüncesini veriyor. Tabletler, büyük ölçüde yasal ve ticari konularla ilgili oldukça ilginç belgelerdi. Ancak kalem, sevgi ve iyi mizaha dayanan, istisnai bir kişisel nesneydi” ifadelerini kullandı.

Bloomberg kazısı, 2010-2014 yılları arasında gerçekleşti ve arkeologların hala üzerinde çalıştığı 14 bin eserden fazlası ortaya çıktı.

Diğer buluntular arasında, İngiltere’deki Roma yönetiminin ilk on yıllarına dair öngörüler sunan 400’den fazla yazı tableti vardı.

132 milimetre boyutundaki kalem, ince tasarımına sığdırılmış ayrıntılı ve etkileyici şaka metni ile yaklaşık olarak modern bir kalem uzunluğunda. Arkeologlar, bu metnin, şiirsellik ve mizah olarak benzersiz olduğunu, ancak bütün Roma İmparatorluğu’nun herhangi bir yerinde bile çok az sayıda yazılı örnek bulunduğunu söylüyor.

Yazıt, Roma İmparatorluğu boyunca gönderilen tüccarların, askerlerin ve yetkililerin belki de yüzlerce kilometre uzakta arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermede yazma ve okuryazarlığın önemini yansıtıyor. (Kaynak: The Guardian, Arkeofili)