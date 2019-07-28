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Rusya S-400’ler için net tarih vermedi: Gelecek aylarda

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Rusya S-400’ler için net tarih vermedi: Gelecek aylarda
Rusya Dmitriy Şugayev S-400 Türkiye İkinci Sevkiyat

HABER MERKEZİ

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının “gelecek aylarda gerçekleşeceğini” söyledi.

Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için kesin tarih vermedi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının “gelecek aylarda gerçekleşeceğini” belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre, Şugayev Rus basınına açıklamasında “Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını” ifade etti.

Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.

Üç aşamalı olarak yapılması planlanan sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.

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