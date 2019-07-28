Rusya S-400’ler için net tarih vermedi: Gelecek aylarda

HABER MERKEZİ
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının “gelecek aylarda gerçekleşeceğini” söyledi.
Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için kesin tarih vermedi.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının “gelecek aylarda gerçekleşeceğini” belirtti.
Sputnik’in aktardığına göre, Şugayev Rus basınına açıklamasında “Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını” ifade etti.
Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.
Üç aşamalı olarak yapılması planlanan sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.
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