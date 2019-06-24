Avrupa’da alarm: Aşırı sıcaklar kapıda

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Yetkililer, Avrupa’da hava sıcaklıklarının aniden yükseleceği ve bazı yerlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji uzmanları, özellikle Orta ve Batı Avrupa ülkelerinde Atlas Okyanusu'nda meydana gelen yüksek basınç ve fırtına sebebiyle sıcaklıkların artacağını ve sıcak hava dalgasının ne kadar süreceğinin henüz tahmin edilemediğini ifade etti.

Yetkililer bu durumun Afrika'nın kuzeyinden gelecek sıcak hava dalgasını da tetikleyeceğini ifade ediyor.

Meteoroloji verileri Madrid, Paris, Brüksel, Frankfurt ve Berlin gibi büyük şehirlerde hava sıcaklıklarının en az 32 derece olacağı ve bazı bölgelerde yer yer 38 dereceye kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te sıcak havalarla mücadele etmek için Seine Nehri kıyılarına özel havuzlar yapılırken, İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet önümüzdeki pazar günü için 'sarı alarm' verdi.

Benzer uyarılar Almanya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde de yapılırken, Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn özellikle hastane ve bakım evlerinin alarm durumuna geçmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Avrupa ülkesi İngiltere'de uzmanlar havaların geçen sene haziranda ölçülen en yüksek sıcaklık seviyesi olan 35,6 derece sınırını geçmesini beklediklerini, bu durumun özellikle kalp rahatsızlığı olan ve nefes darlığı çeken kişilerle küçük çocukları etkileyeceği uyarısında bulundu. (Kaynak: Euronews)