İdlib'de şartlı ateşkes

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Rusya ve Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlamlaştırılması için vardığı mutabakatı ihlal eden Beşşar Esad rejimi, bölgede "şartlı" ateşkes ilan etti.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatına rağmen kısa süre sonra saldırılarını yoğunlaştıran Şam yönetimi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

Habere göre, Şam yönetimi, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etti.

Askeri muhalifler ise ateşkes ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Esed rejimi ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarla 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını ihlal ederek, 550 binden fazla sivili yerinden etmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad yönetimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de geçici ateşkes ilan etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı öncesindeki teknik görüşmelerin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüşmelerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularının ele alındığını ifade eden Lavrentiev, görüşme sonuçlarını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.