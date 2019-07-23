Görme engellileri umutlandıran cihaz

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Araştırmacılar, görmeyle ilgili beyin korteksinde zarar oluşmayan ancak gözlerindeki sorun nedeniyle görme engeli bulunan kişiler için büyük umut vaat eden bir teknoloji geliştirdi.

Görme engelli insanların yaşadığı bu sorunun farklı nedenleri olabiliyor. Doğuştan görmeyle ilgili beyin korteksi kısmında sorun yaşayan kişiler hariç, geri kalan insanlarda beyinin bu kısmı sorunsuz şekilde çalışıyor. Gözlerden herhangi bir bilgi iletimi olmadığı için bu kişiler göremiyor.

Orion adı verilen bir cihaz geliştiren bilim insanları, görme işlevini cihazda bulunan kamerayı kullanarak gerçekleştiriyor. Kameradan gelen görüntüler doğrudan görmeyle ilgili korteks tabakasına sinyal olarak gönderiliyor. Bu sinyalleri işleyen beyin, görme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Yapılan denemelerde, tedavisine başlanan altı kişinin tamamı görme işlemini gerçekleştirmeyi başardı. Uzmanlar, Orion cihazı sayesinde gelecekte diğer engelli insanlara da umut olmayı umuyor.

Orion, teknik olarak iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki, üstünde kameranın yer aldığı bir gözlük. Diğeri ise 60 elektriksel kutba sahip olan ve kameralardan gelen bilgiyi beyine ileten beyin implantı. Araştırmacı Daniel Yoshur, gördüğümüz her noktanın beyinde ayrı bir noktayla ilişkili olduğunu ve belli noktaları tetiklemenin de görme yetisiyle ilişkili olduğunu söylüyor.

Görme yeteneğini kaybetmiş olan kişiler, siyah bir ekranda rastgele olarak beliren beyaz karelerin yerini çok büyük oranda doğru şekilde görebilmeyi başardı.

Yoshur, teorik olarak görsel anlamda zengin görüntüler oluşturmanın mümkün olduğunu, bunun için binlerce elektrod gerektiğini, gelişmiş bir görüntü noktalama matrisi kurulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Yani yapılması gereken şey, beyinde ilgili kısmı tetikleyebilecek bir sistem kurabilmekte yatıyor.

Araştırmacılardan olan James Spencer, şu anda görüntünün muhteşem olmadığını ve daha ziyade 1980’lerin güvenlik kamerası görüntülerine benzediğini söylüyor. Yine de eşinin yüzünü seçebilmek ya da kendine koşan çocuklarını görebilmek pek çok kişi için büyük mutluluk kaynağı oluyor. (Kaynak: Webtekno)