Putin’den nükleer anlaşmayı askıya alan kararnameye onay

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

PUTİN ŞOYGU'YA TALİMAT VERMİŞTİ

2 Şubat'ta Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

4 Mart'ta ise Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle INF'den çekileceklerini duyurmuştu.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.