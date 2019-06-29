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BASIN ÖZETİ - 29 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ - 29 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstanbul umut oldu

İdlib ateşi büyüyor

Zirvede liberalizm atışması

G20’de gözler ikili görüşmelerde

Türkiye’nin borç rekoru


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Osman Öcalan kavgası

İmamoğlu’nun masasında üç acil dosya

S-400’de kritik gün

İdlib’de savaş provası

Dünyanın hafızasındaki trajedi beyazperdede


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Adalet kadının yanında değil

Medeni Yıldırım davasında 6 yıldır ilerleme yok

TSK ve Suriye ordusu İdlib’de karşı karşıya

G20 zirvesi: Uzlaşma yerine çatışma

Savaş politikasında ısrar


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

G20 hızlı başladı

Macron’a sert uyarı

15 yılın en düşük açığı

MİT TIR’ları davasında karar

Saldırıya sert cevap


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Seçim AKP’de taşları yerinden oynattı

Dış borç büyüyor

İdlib’de saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

‘Kadın cinayetlerinde devletin ihmali var’

Faturalar çarpacak


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan-Trump S-400’ü görüştü

Elektriğe yüzde 15 zam geliyor

İmamoğlu ilk mesaisine gitti, istifalar geldi

Putin: Liberalizm hükümsüz

12 aylık dış ticaret açığı 31,5 milyar dolarla yılın en düşüğünde


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kimyasal sızıntı sonrası mahalle boşaltıldı

Sistem tartışmasında CHP’den ilk adım

Baskı ve dayatma firar getirdi

Osaka’da OHAL: 30 bin konuğa 30 bin polis


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kritik zirve

Rejime misliyle cevap

AB’den İran çıkışı

Trump’tan Putin’e: Seçimimize karışma

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