BASIN ÖZETİ - 29 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstanbul umut oldu
İdlib ateşi büyüyor
Zirvede liberalizm atışması
G20’de gözler ikili görüşmelerde
Türkiye’nin borç rekoru
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Osman Öcalan kavgası
İmamoğlu’nun masasında üç acil dosya
S-400’de kritik gün
İdlib’de savaş provası
Dünyanın hafızasındaki trajedi beyazperdede
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Adalet kadının yanında değil
Medeni Yıldırım davasında 6 yıldır ilerleme yok
TSK ve Suriye ordusu İdlib’de karşı karşıya
G20 zirvesi: Uzlaşma yerine çatışma
Savaş politikasında ısrar
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
G20 hızlı başladı
Macron’a sert uyarı
15 yılın en düşük açığı
MİT TIR’ları davasında karar
Saldırıya sert cevap
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Seçim AKP’de taşları yerinden oynattı
Dış borç büyüyor
İdlib’de saldırı: 1 asker hayatını kaybetti
‘Kadın cinayetlerinde devletin ihmali var’
Faturalar çarpacak
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan-Trump S-400’ü görüştü
Elektriğe yüzde 15 zam geliyor
İmamoğlu ilk mesaisine gitti, istifalar geldi
Putin: Liberalizm hükümsüz
12 aylık dış ticaret açığı 31,5 milyar dolarla yılın en düşüğünde
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kimyasal sızıntı sonrası mahalle boşaltıldı
Sistem tartışmasında CHP’den ilk adım
Baskı ve dayatma firar getirdi
Osaka’da OHAL: 30 bin konuğa 30 bin polis
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kritik zirve
Rejime misliyle cevap
AB’den İran çıkışı
Trump’tan Putin’e: Seçimimize karışma
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