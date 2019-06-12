Neçirvan Barzani Suudi Bakan'la bir araya geldi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suudi Arabistan’ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Sebhan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere Pazartesi günü başkent Erbil’e gelen Suudi Arabistan’ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Sebhan görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

El-Sebhan, Neçirvan Barzani’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Suudi bakana teşekkür eden Neçirvan Barzani ise, El-Sebhan’ın yemin törenine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suudi Arabistan ile Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Suudi Arabistan arasında farklı alanlarda var olan ilişkilerin iki ülke halklarının çıkarına geliştirilmesi üzerinde duruldu.