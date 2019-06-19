Araştırmacılar: Dinozorlar birkaç yılda yeniden canlanacak

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Bilim insanları, ellerindeki genetik materyaller ve bilgilerin, yakın zamanda dinozorları canlandırmaya yetecek hale geldiğini ifade ediyor.

Araştırmacılar, tavuklardaki evrim sürecini tersine ilerletecek bir çalışma gerçekleştiriyor. Böylece tavukların zaman içerisinde atalarına daha çok benzemesi sağlanmaya çalışılıyor.

Dört Jurassic filminde de danışmanlık sunan Dr. Jack Horner, kalıntılardaki genetik yapılar kullanılarak dinozorların hayata döndürülebileceğini söylemişti.

Dr. Horner daha önce People dergisine, “Tabii ki kuşlar dinozordur. Tek yapmamız gereken onları düzeltmek, böylece biraz daha dinozora benzeyebilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Sonradan keşfedilen DNA bozunması, bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bu durum, Yale ve Harvard üniversitelerinden gelen araştırmacıları durdurmadı.

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, yakın zamanda benzer bir çalışma içine girmiş ve filler ile mamutların genlerini birleştirmeye çalışmıştı.

Bu çalışmada ise, soyu tükenmiş devasa canlıların hayata döndürülmesi amaçlanıyordu.

Dinozorlar ile kuşlar arasındaki dört fark; kuyrukları, elleri, kolları ve ağızlarında ortaya çıkıyor.

Horner ve ekibi, “tavuksaurus” adını verdikleri bu canlıyı ortaya çıkarmak için şimdiden tavuk embriyolarında çalışmalara başladı. Üstelik, tavuk gagasını dinozor ağzına benzer bir yapıya büründürmeyi başardı. (Kaynak: Entrepreneur, Webtekno)