Musenna Valisi Kürdistan bayrağına saygısızlıktan ötürü özür diledi

HABER MERKEZİ

Irak’ın Musenna ilinin valisi Ahmed Menfi, Musenna’ya bağlı Semave çölündeki toplu mezarların başında bir Irak askerinin Kürdistan bayrağı taşınmasına karşı çıkmasından ötürü özür diledi.

Musenna Valisi Ahmed Menfi, Iraklı bir askerin Enfal kurbanları yakınlarının Kürdistan bayrağı taşımasına karşı çıkmasından dolayı Kürt halkından özür dileyerek, “O askerin Kürdistan bayrağının taşınmasına izin vermemesi şahsi bir durum olup bizim Kürtlere yönelik tutumumuzu yansıtmamaktadır” dedi.

Yasalar kapsamında söz konusu asker hakkında işlem başlatılacağını söyleyen Musenna Valisi, yaşananlardan ötürü özür diledi.

Menfi, “Yaşanan kişisel bir davranıştır. Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı olarak olaya ilişkin inceleme başlatılması için komisyon kurulması talimatını verdim. Asker hakkında yasal prosedür başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan bayrağının Irak yasalarında yeri yeri olduğunu vurgulayan Menfi, “Kürt halkından ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden özür diliyorum. Kürtler güvenliğin ve istikrarın sağlamasında önemli bir role sahiptir. Kürtlerin Irak’taki siyasi süreçte sahip olduğu rolü unutmuyoruz. Bir kez daha tüm Kürdistan halkından özür diliyorum” diye konuştu.

Irak’ın Musenna vilayetine bağlı Semave çölünde geçen yıl Mart ayında 4 toplu mezar tespit edilmişti.

Açılan mezarların birinde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 75 kurbana ait cesetler çıkarılmıştı.

Semave’de bulunan toplu mezarın açılmasından sonra kurbanların Germiyanlı Kürtler olduğu ve Saddam Hüseyin döneminde katledildikleri ortaya çıkmıştı.

Mezarın açıldığı gün yaklaşık 35 kurban yakının Kürdistan bayrağı taşımasına, Iraklı bir asker karşı çıkarak, bayrağı kaldırmalarını talep etmesi üzerine tartışma yaşanmıştı.

Akşam saatlerinde ise söz konusu askerin gözaltına alındığı iddia edildi.