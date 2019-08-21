Yunanistan: İran gemisine yardım etmeyeceğiz

HABER MERKEZİ
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, ülkesinin Suriye’ye petrol götüren İran gemisine yardım etmeyeceğini söyledi.
Cebelitarık Boğazı'ndan geçişi sırasında 4 Temmuz'da İngiltere tarafından alıkonulan ve 15 Ağustos'ta Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla serbest bırakılan İran'a ait Panama bayraklı Grace 1'in adı değiştirilmişti. Adrian Darya ismiyle Cebelitarık'tan ayrılan gemi Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na doğru hareket etmişti.
Yunan televizyonuna açıklamada bulunan Varvitsiotis, “Bu geminin Suriye'ye gidişini kolaylaştırmak konusunda istekli olmadığımız yönünde bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol gemisine yardım etmemesi konusunda uyarmıştı.
Cebelitarık, geminin Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ederek Suriye'ye petrol taşıdığını iddia etmişti.
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