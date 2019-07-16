KDP ve KYB’den Kerkük hamlesi

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri, Kerkük sorunun çözümü gündemiyle bir araya gelecek.

Konuyla ilgili K24’e konuşan KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Diyari Hüseyin, Kerkük’teki durum normale dönmediği sürece Kerkük İl Meclisi seçimlerinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu üyelerinin belirlenmesine de değinen Hüseyin, KYB ile gerçekleştirecekleri toplantıda komisyon üyelerinin belirleneceğini belirtti.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Kerkük Valiliği’ne atanan Rakan Cuburi’nin Sünni Araplardan olması nedeniyle Kerkük İl Meclisi’nin Arap üyeleri yeni süreçle ilgili endişeleri olduğunu belirtiyor.

K24’e konuşan KYB İletişim Ofisi Üyesi Azad Cula, Kerkük’teki farklılıklar arasındaki ilişkilerin sekteye uğraması için çaba yürütenlerin olduğunu vurgulayarak, KYB’nin Kerkük’teki tüm kesimlerin temsilcileriyle görüşmek üzere bir komisyon kuracağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, öncelikli programlarından birinin Kerkük başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerin durumunun normalleşmesi olacağını belirtmişti.

KDP ve KYB de, yeni kabinenin öncelikli programının, Kerkük sorununun Erbil ve Bağdat arasında gerçekleşecek görüşmelerle çözüme kavuşması ve 140’ıncı maddenin uygulanması olmasını istiyor.