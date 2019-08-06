CHP’den Fırat'ın doğusu için ‘barışçıl yaklaşım’ önerisi

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CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında devam eden görüşmeleri önemsediklerini belirten Çeviköz, bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiğini söyledi.

Çevköz, sözlerine şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP'nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk'ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz” demişti.