Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

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4 Kasım 2016’dan beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Avukat Aygül Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

Avukatın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş’ın hastaneye sevk edildiği ve konuyla ilgili Türkiye Adalet Bakanlığı’nın açıklama yapacağı belirtildi.

“26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn. Abdullah Zeydan yapmıştır” diyen Aygül Demirtaş, şunları kaydetmişti:

“Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar. Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”

HDP'DEN ÇAĞRI

HDP’nin Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından yapılan açıklamada, “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz” denildi.

HDP, Twitter hesabından Demirtaş’ın hastaneye sevkini şu mesajla duyurdu:

“Sayın Selahattin Demirtas’ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir.”

EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.

Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır."

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.