Azadi: Başkan Barzani Kürt ulusunun lideri kabul edilmeli

K24 - DİYARBAKIR

Kürdistan İslami Hareketi’nin (AZADİ) Diyarbakır’da düzenlediği "Kürd ve Kürdistan Birliği ve Mesud Barzani'nin Rolü" başlıklı basın açıklamasında, ulusal birliğe ve Başkan Mesud Barzani’nin önemine dikkat çekildi.

Bugün Diyarbakır’da, AZADİ Genel Merkezi’nde, "Kürd ve Kürdistan Birliği ve Mesud Barzani'nin Rolü" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Genel Sekreter Fevzi Bulgan, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bilindiği üzere Kürt milleti yüzyıllardır sayısız acı, zulüm ve katliamlara maruz kalmıştır. Halkımız yaşadığı her acı karşısında kahramanca direnmiş ve kendisine sayısız liderler çıkarabilmiştir. Ancak uygun şart ve koşullar oluşturulamadığından ve uluslararası güçlerin dengeleri bozmamak adına izledikleri siyaset, yaşananları görmezden gelmelerine sebep olmuş ve maalesef bütün bu acıların günümüze kadar sürmesine neden olmuştur.”

Aynı sorunların kendisini tekrar ettiğini ve her gün kendisini hissettirdiğini ifade eden Fevzi Bulgan, “Kürdistan’ın statü meselesi artık bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp uluslararası bir kriz olarak önümüzde durmaktadır. Sayısız parti ve kurumlara sahip olmamız bir zenginlik gibi görünse de birbirimizden daha çok uzaklaşmamıza ve maalesef iç çatışmalara ve hatta düşmanca yaklaşımlara bile sebebiyet verebilmektedir” dedi.

“Bu yaşananların milli şuur eksikliğinden kaynaklı olduğuna ve bu eksikliğin de doğru çerçevede bir milli birlik anlayışı ile aşılacağına inanmaktayız” diyen Bulgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır Kürdistanlıların beklentisi olan ulusal birlik için kimi adımlar atılmış olsa bile, ideolojik ve örgütsel çelişkiler bu birliğin oluşması önünde engel teşkil etmiştir. Maalesef örgütler genelde kendilerini merkezde görmüş ve geriye kalanlara da düşmanca yaklaşabilmiştir. Böylesi bir durumda milleti ve ülkeyi doğru temsil edecek, uluslararası kamuoyu ve siyasi otoritelerce kabul gören birleştirici bir aktöre şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.”

“MİLLİ BİRLİĞİMİZ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN ÇABA ORTAYA KOYALIM”

Bulgan, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Biz Kürdistan İslami Hareketi AZADİ olarak, savaşta da barışta da asaletinden ve merhametinden taviz vermeden Kürd adabıyla Kürdistani davaya bağlı kalıp sahip çıkan hem teori ve hem de pratiğiyle kendini ispatlamış Sayın Mesud Barzani'nin Kürdistan ulusunun lideri olarak kabul edilmesinin ve bu konuda kendisine her türlü desteğin verilmesinin çok yönlü faydaları olacağını düşünmekteyiz.”

Kürt parti, hareket, dernek ve aydınlarına çağrıda bulunan Bulgan, “Diyoruz ki; bütün dünyanın meşru lider olarak tanıdığı ve saygı duyduğu Sayın Başkan Mesud Barzani'nin öncülüğünde milli birliğimiz ve özgürlüğümüz için gerekli çaba ve çalışmaları ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.