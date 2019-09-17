Merkel: Suudilere silah satışı yapılmayacak

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararında bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Ürdün Kralı İkinci Abdullah ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yapan Merkel, "Federal hükümetin tutumunu değiştirmesi için şu anda herhangi bir koşul göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel, kararının şekillenmesinde Yemen'deki çatışmaların rol oynadığını belirtti.

Merkel konuşmasında hafta sonunda Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine düzenlenen saldırılara da değindi. Almanya Başbakanı, saldırıların "Yemen ihtilafına diplomatik bir çözüm bulmak için, her ne kadar son derece zor gözükse de şu anda herkesin mümkün olan her şeyi yapmak zorunda olduğunu bir kez daha" gösterdiğini söyledi.

“BEKLEYECEĞİZ”

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların "elbette kınanmaya değer" olduğunu belirten Merkel bir tarafı suçlamaktan ise kaçındı. Merkel federal hükümetin konuya nasıl yanıt verilmesi gerektiği konusunda "kesin bir yaklaşım" belirlemek için tarafların sunacağı bilgileri bekleyeceğini söyledi.

Henüz saldırıya ilişkin ortada "nihai bir tablo olmadığını" belirten Merkel, gelişmeleri bölgedeki gergin durumun geniş bağlamı içerisinde ele alınması gerektiğini söyledi.

SUUDİ PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.