Hükümet güçleri Aden sınırında

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Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin güneyindeki Şebve'nin ardından Ebyen'de de kontrolü sağlayarak geçici başkent Aden sınırına ulaştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi yeniden sağladı ve ilin tüm ilçelerini kontrol altına aldı" bilgisini verdi.

İryani, kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar da hükümete bağlı birliklerin Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 1 haftadır süren çatışmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü yeniden ele geçirdiğini aktardı.

GÜNEYDEKİ GELİŞMELER

Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını alarak kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Güney Geçiş Konseyi’nin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.