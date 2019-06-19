Yaşamı korumak için 4 aşamalı plan tasarlandı

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Bilim insanları hem canlı türlerini korumak hem de insanların su kıtlığı yaşamasını önlemek için nehir yönetimiyle ilgili 4 aşamalı bir proje geliştirdi.

Bilim insanları, iklimdeki ısınmalar devam ettikçe nehir kontrolü hakkında yeni stratejilerin gerekli olduğunu belirtti.

Oregon Eyalet Üniversite’sinin Bilim Yüksek Okulu’nda doktorasını tamamlayan Jonothan Tonkin, söz konusu çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın nehirleri zor zamanlarla karşı karşıya. Avusturalya’nın en büyük tatlı su balığı olan Murray balığı gibi birçok balık, yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Almanya ve İsviçre’de 2018’deki ısı dalgası yüzünden binlerce balık öldü. California’da, yıllar süren kuraklık su kaynaklarının azalmasına neden oldu ve bataklıkları, nehir kenarındaki ormanları, balıkları ve diğer su yaşamlarının mahvolmasına sebep oldu.”

Tonkin ve yazar arkadaşları, nehir kontrolüne 'uyarlanabilen' bir şekilde yaklaşan ve sadece ekosistemleri anlamaya yönelik olmayan 4 aşamalı bir plan tasarladı.

Yardımcı yazar ve Oregon Eyalet Üniversitesi’nin Bilim Yüksek Okulu’ndaki birleştirici biyoloji alanından Prof. David Ltyle, tasarıma dair şu ifadeleri kullandı:

“Anahtar türlerin, hayat döngülerinin ve ekosistemin çevresel değişimlere nasıl tepki vereceğini önceden görmemizi sağlayan eşyalara ihtiyacımız var. Sadece türlerin çeşitliliklerini ve popülasyon sayılarını takip edip onları geçmişle kıyaslayarak bir yere varamıyoruz.”

Yazarlar, sorunun çözümünün ufak nehirlerin akımları gibi küçük şeylerin değişmesiyle ekosistemin nasıl etkileneceğini gösteren işlem bazlı modeller üretmekle olacağını belirtti.

Bu modeller, popülasyonların hayat döngülerine ve olayların oluş sırasına göre ayarlanabilir olacak. Böylelikle nüfusun en yüksek veya en düşük olacağı durumları ve zamanları gösterebilecek. (Kaynak: Phys, Webtekno)



