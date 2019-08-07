ABD'de başkan aday adayından uzaylı vaadi

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Amerikan solunun güçlü adayı 77 yaşındaki Bernie Sanders, ABD Başkanı seçilirse UFO bağlantılı her türlü kanıtı Amerikalıların bilgisine açma sözü verdi.

'Joe Rogan Experience' yayınına konuk olan Bernie Sanders, "Başkan seçilir ve uzaylılarla ilgili bir şeyler olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Eşim benden sizi bilgilendirmemi ister. Eşim UFO manyağı değildir, ama Dünya ötesi yaşamla ilgili belgelere erişim sağlayıp sağlayamayacağımızı bana hep sorar."

Sanders, UFO'larla ilgili bir şey öğrenirse programa gelip her şeyi anlatacağının söyledi.

Uzaylıların UFO'larla ziyarete geldiklerine dair iddialar ABD'deki popüler kültürün en önemli konulardan biri.

Yıllardır gizemini koruyan, girişi yasak olan Nevada'daki 51’inci Bölge isimli askeri üs alanında uzaylıların tutulduğu iddiası, geçenlerde yeni bir boyut kazandı. Yüz binlerce Amerikalının sosyal medyada örgütlenip 51’inci Bölge'yi basmayı planladığının anlaşılması üzerine, ABD ordusu "Bu alana girecek herhangi bir kişiyi caydırmak durumundayız. Amerika’yı ve varlığını korumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.