Uluslararası Koalisyon: Kürdistan Bölgesi’nde kalacağız

K24 - ERBİL

Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri’ne yönelik askeri eğitimlerini sürdüreceklerini, eğitim sürecinin bitmesinin ardından da askeri danışman olarak Kürdistan Bölgesi’nde kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kürdistan Askeri Eğitim Ve Koordinasyon Merkezi’nin yeni komutanı Esercito Levato, terör örgütü DAİŞ’in Irak’taki varlığını sürdürdüğünü kaydederek, “Kürt ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte daha iyi askeri eğitim programı uygulamak istiyoruz” dedi.

İtalyan Komutan, DAİŞ’e karşı mücadele yürüten askeri güçlere yönelik eğitimin yüzde 30’nun İtalya tarafından verildiğini, Kürdistan Bölgesi’nde ise binlerce Peşmerge’ye askeri eğitim verdiklerini ve daha gelişmiş askeri eğitim programı uygulayacaklarını belirtti.

Uluslararası Koalisyon Komutanı Yardımcısı General Nicola Terzano ise, Erbil ve Bağdat arasında askeri koordinasyona ihtiyaç duyduklarını, çünkü DAİŞ’in anlaşmazlıklardan yararlandığını söyledi.

İtalya askeri güçlerinin Peşmerge ile işbirliğini sürdüreceğini kaydeden Terzano, “Peşmerge’ye yönelik eğitim sürecinde hiçbir sorunla karşılaşmadık. Kürdistan liderliği ve askeri komutanlarla güçlü iletişimimiz var. Hepimiz Uluslararası Koalisyon’un bir parçası olarak çalışıyoruz” dedi.

Kürdistan Askeri Eğitim Ve Koordinasyon Merkezi’nde 200 İtalyan askeri danışmanın yanı sıra Almanya, İngiltere, İsveç, Hollanda ve Finlandiya’dan da 530 askeri danışman 2500 Peşmerge’ye askeri eğitim veriyor.