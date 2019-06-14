Ürdün Kürtlerinden Mesrur Barzani’ye kutlama

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Ürdün Kürtleri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani için kutlama mesajı yayınladı.

Ürdün Kürtleri Birliği tarafından yayınlanan mesajda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye desteklerinin tam olduğu kaydedilirken, yeni kurulacak hükümete başarılar dilendi.

24 Ürdünlü Kürt temsilcinin imzasıyla yayınlanan mesajda, yeni dönemde Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarının ilerleyeceğinin ümit edildiği ifade edildi.

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde yeni kabineyi kurması bekleniyor.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.

Mesrur Barzani, hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından verdiği ilk mesajda, “Güveniniz için teşekkür ediyor, yeni kabineye girmeye karar veren tüm tarafların desteğiyle, bir an önce ülkemize ve ulusumuza değerli hizmetler sunabilmek için belirlenmiş sürede, yeni hükümet kabinesini parlamentoya sunmaya çabalıyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaştırmak için ilgili tüm tarafların bize destek olmasını umut ediyorum” demişti.