Hollanda’daki bıçaklı saldırının zanlısı yakalandı

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Hollanda'da polis, Lahey kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırının zanlısı olduğu gerekçesiyle 35 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.

Şehir merkezinde gözaltına alınan zanlının, daimi bir ikametgahı bulunmadığı belirtildi.

Cuma akşamı Lahey'in en büyük alışveriş caddelerinden biri olan Grote Marktstraat'ta meydana gelen saldırıda 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 15 yaşındaki iki kız çocuğu yaralanmıştı.

Yaralananların tedavilerinin ardından Cuma gece yarısı hastaneden taburcu edildi.

Çocukların birbirlerini tanımadıkları açıklandı. Bıçaklı saldırganın, rastgele hedef seçtiği tahmin ediliyor.

Polis, gençlerin ailesi ile sürekli temasta olduklarını bildirdi.

"Black Friday" (Kara Cuma) kampanyaları nedeniyle mağazaların açık olduğu sırada gerçekleşen saldırı sonrası, Hudson's Bay mağazasının etrafı polis tarafından çembere alındı.

Mağaza sözcüsü, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Sokakta bıçaklanan 2 genç kız, panik içinde mağazaya girdiler" dedi.

Sokakta yürürken olayı gören bir başka tanık da, yaşananları, "İki kızın çığlık atarak koştuğunu gördüm. Bir adam kaçıyordu. Adeta bir çita gibi hızlı koşuyordu. İnsanlar onu tutmaya çalıştı ama başaramadılar" diye anlattı.

Olayın ardından Lahey Emniyet Müdürlüğü, saldırı ile ilgili olarak, 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığını duyurmuştu. Ancak birkaç saat sonra bu bilginin yanlış olduğu açıklandı.

Saldırının ardından bir kişi gözaltına alınmıştı, ancak polis bu kişinin zanlı olmadığını söylemiş, neden gözaltına alındığını ise açıklamamıştı. (Kaynak: BBC Türkçe)