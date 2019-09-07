Türkiye

BASIN ÖZETİ - 7 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 7 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstanbul’u bekleyen büyük tehlike

Soylu, ‘pazarı bekleyin’ dedi

Enflasyona turşu formülü

Hukuk değil intikam

Akar: Güvenli bölgede ABD ile devriye başlıyor


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Araç filosu siyasete çarptı

Adalet Bakanı Gül: Tutuklama infaza dönüştürülemez

Sınır ötesinde ilk müşterek kara devriyesi

İngiltere AYM’sinden muhaliflerin ‘parlamento tatil edilmesin’ itirazına ret


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Güney Afrika’da kadınlar şiddete karşı ayakta

Kılıçdaroğlu: Seçimlerde başarılı oldu diye ceza verdiler

Bir günde 5 işçi yaşamını yitirdi

Beraat geldi sıra haklarda


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

400 milyar dolarlık işbirliği

ABD’den uyarı kılıflı tehdit

95 yaşında vefat etti

5 ayrı suçtan 9 yıl hapis


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Uzatmaları oynuyor

‘Çıkarlarımıza ters’

Dengbêjlik aşktır

İktidarın İstanbul hazımsızlığı

İki klipte Türkiye gerçeğini anlattılar


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

IMF yeni başkanı için yaş sınırını kaldırdı

Soylu: İBB’nin araçları araştırılacak

Sektörde kapasite kullanımı hızlandı

Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mugabe hayatını kaybetti

Yerel seçimin intikamı

‘Krizin nedeni kızgınlık’

Kabineden revizyon, Meclis açılmadan önce yapılacak

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