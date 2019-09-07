BASIN ÖZETİ - 7 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstanbul’u bekleyen büyük tehlike
Soylu, ‘pazarı bekleyin’ dedi
Enflasyona turşu formülü
Hukuk değil intikam
Akar: Güvenli bölgede ABD ile devriye başlıyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Araç filosu siyasete çarptı
Adalet Bakanı Gül: Tutuklama infaza dönüştürülemez
Sınır ötesinde ilk müşterek kara devriyesi
İngiltere AYM’sinden muhaliflerin ‘parlamento tatil edilmesin’ itirazına ret
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Güney Afrika’da kadınlar şiddete karşı ayakta
Kılıçdaroğlu: Seçimlerde başarılı oldu diye ceza verdiler
Bir günde 5 işçi yaşamını yitirdi
Beraat geldi sıra haklarda
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
400 milyar dolarlık işbirliği
ABD’den uyarı kılıflı tehdit
95 yaşında vefat etti
5 ayrı suçtan 9 yıl hapis
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Uzatmaları oynuyor
‘Çıkarlarımıza ters’
Dengbêjlik aşktır
İktidarın İstanbul hazımsızlığı
İki klipte Türkiye gerçeğini anlattılar
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
IMF yeni başkanı için yaş sınırını kaldırdı
Soylu: İBB’nin araçları araştırılacak
Sektörde kapasite kullanımı hızlandı
Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mugabe hayatını kaybetti
Yerel seçimin intikamı
‘Krizin nedeni kızgınlık’
Kabineden revizyon, Meclis açılmadan önce yapılacak
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