‘AB ülkelerinden DAİŞ’e katılan 2500 kişinin akıbeti meçhul’

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Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Komiseri Julian King, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü DAİŞ saflarına katılmak üzere Irak ve Suriye’ye geçmiş 2 bin 500 Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşının akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan AB Güvenlik Komiseri Julian King, “Elimizdeki verilere göre, geçtiğimiz yıllarda 2 bin 500 AB vatandaşı ülkelerini bırakarak DAİŞ’e katılmak üzere Irak ve Suriye’ye geçti. Bunların 4’te 3 erkek, 4’te 1’i de kadınlardan oluşuyor” dedi.

King, “İlk bilgilere göre, bunlardan 1400’ü çatışmalar sırasında öldürüldü. DAİŞ’e katılanların tümünün sayısını bilemeyebiliriz ancak öldürülenlerin sayısı daha çok olabilir” ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinden DAİŞ’e katılmak üzere Irak ve Suriye’ye gidenlerden 1600 kişinin tekrar Avrupa’ya döndüğü bilgisine dair de konuşan King, bu rakamın doğru olması durumunda, DAİŞ’e katılan 2500 AB ülkeleri vatandaşlarının akıbetinin bilinmediğini kaydetti.

King, Avrupa ülkelerinden DAİŞ’e katılanların 1400 çocuğunun olduğunu ve bu çocukların AB ülkelerine vatandaşlık kaydının bulunmadığını dile getirdi.