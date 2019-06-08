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BASIN ÖZETİ - 8 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ - 8 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

YSK’nin gerekçesi 10 gün yaşayabildi

Avrupa ölüme terk ediyor

ABD, yeni Türk pilot istemiyor

Dolar tatilden döndü

Faiz mahkumuyuz


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400’de tatsız sinyal

Dolarda F-35 etkisi

Soçi Mutabakatı enkaz altında

Bir yılda 120 bin parça mikro plastik yutuyoruz


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Borçlu pazarcı tezgah kapatıyor

Öcalan’dan bayram mesajı: Yeni çözüm yöntemleri geliştirilmeli

Krizle birlikte Bangladeş’e dönüyoruz

Nafakada toplum yanlış bilgilendiriliyor


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yıldırım: 130 bin Urfalının desteğini bekliyorum

Açık düşman yakın tehdit

Sudan’daki katliamı 3’lü çete istedi

Ticaret savaşları dengeyi bozuyor

Putin: Küresel pazardan dışlıyorlar


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kürdistan bir var bir yok

‘Yeni yöntemler gerekli’

Mülteci kamplarında verem salgını

Hasankeyf’i toprağa gömdüler

Türk pilotlara F-35 eğitimi durdu


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

F-35’ler için Türk pilotlar eğitilmeyecek iddiası

Müslüman turistler dijitalle yola çıkıyor

Şirketler için en büyük riskler ekonomik yavaşlama ve marka itibarı

CEO’lar yapay zekaya yatırım yapıyor


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Para dayanmıyor

İstanbul seçimi Kürtçe öğretti

Yangından kurtulan işçilere sınır dışı

Çocuğu molozdaki elektrik çarptı


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan’dan sandığa gelin çağrısı

Urfa’da turizme Göbeklitepe yön veriyor

Ticaret savaşları ABD’yi zora sokacak

Pelosi: Trump’ı hapiste görmek istiyorum

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