BASIN ÖZETİ - 8 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
YSK’nin gerekçesi 10 gün yaşayabildi
Avrupa ölüme terk ediyor
ABD, yeni Türk pilot istemiyor
Dolar tatilden döndü
Faiz mahkumuyuz
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400’de tatsız sinyal
Dolarda F-35 etkisi
Soçi Mutabakatı enkaz altında
Bir yılda 120 bin parça mikro plastik yutuyoruz
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Borçlu pazarcı tezgah kapatıyor
Öcalan’dan bayram mesajı: Yeni çözüm yöntemleri geliştirilmeli
Krizle birlikte Bangladeş’e dönüyoruz
Nafakada toplum yanlış bilgilendiriliyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yıldırım: 130 bin Urfalının desteğini bekliyorum
Açık düşman yakın tehdit
Sudan’daki katliamı 3’lü çete istedi
Ticaret savaşları dengeyi bozuyor
Putin: Küresel pazardan dışlıyorlar
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kürdistan bir var bir yok
‘Yeni yöntemler gerekli’
Mülteci kamplarında verem salgını
Hasankeyf’i toprağa gömdüler
Türk pilotlara F-35 eğitimi durdu
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
F-35’ler için Türk pilotlar eğitilmeyecek iddiası
Müslüman turistler dijitalle yola çıkıyor
Şirketler için en büyük riskler ekonomik yavaşlama ve marka itibarı
CEO’lar yapay zekaya yatırım yapıyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Para dayanmıyor
İstanbul seçimi Kürtçe öğretti
Yangından kurtulan işçilere sınır dışı
Çocuğu molozdaki elektrik çarptı
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan’dan sandığa gelin çağrısı
Urfa’da turizme Göbeklitepe yön veriyor
Ticaret savaşları ABD’yi zora sokacak
Pelosi: Trump’ı hapiste görmek istiyorum
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