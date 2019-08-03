Hafter güçlerine ait İHA düşürüldü

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin başkent Trablus'un doğusundaki Sirte kenti yakınlarında Hafter güçlerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Libya yerel medyasında yer alan haberlere göre, UMH’ye bağlı birlikler başkent Trablus'un doğusundaki Sirte kenti yakınlarında bir İHA vurdu.

Vurulan İHA'nın Sirte kentinde Halife Haftergüçleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 4 aydır devam ediyor.