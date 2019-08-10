ABD’den Güney Kore’ye Hürmüz talebi: Asker gönder

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in, Güney Kore'den İran kıyılarındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğündeki deniz kuvvetine katılmak üzere asker göndermesini istediği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'den İran kıyılarındaki Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğündeki deniz kuvvetine katılmak üzere asker göndermesini istedi.

Yonhap haber ajansında yer alan habere göre Esper, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yaptığı görüşmede bu talepte bulundu.

Jeong Esper'e Güney Koreli insanlar ve gemilerin de boğazı kullanmasından dolayı Seul'ün çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki askeri faaliyetlerine karşı koalisyon kurma konusunda müttefiklerinden destek almak için mücadele ediyor.

ABD İran ile aralarındaki gerilimin yükseldiği son süreçte, çok sayıda ülkeye, İran karşıtı oluşturulacak misyona katılma teklifi göndermişti. Britanya ve İsrail bu teklifi kabul etkiş, Almanya ve İspanya bu teklifi reddetmiş, Fransa ve Japonya net bir yanıt vermemişti.

Gerilim geçtiğimiz günlerde İran’ın Britanya bandıralı bir tankere Hürmüz Boğazı’nda el koymuştu.