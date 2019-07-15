Ezidi Ruhani Meclisi Başkanı’ndan Başbakan’a tebrik

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Ezidi Ruhani Meclisi Başkanı Baba Şeyh, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani’ye hitaben tebrik mesajı yayınlayan Ezidi Ruhani Meclisi Başkanı Baba Şeyh, şahsı ve tüm Ezidi Kürtleri adına Başbakan’ı ve yeni kabineyi kutladığını belirtti.

Mesrur Barzani’nin Başbakan olarak göreve başlamasıyla yeni bir geleceğe doğru ilerleneceğini kaydeden Baba Şeyh, kendilerinin ve Kürdistan halkının Başbakan’a inancının tam olduğunu ifade etti.

Yeni hükümetin kurulmasının Ezidiler başta olmak üzere diğer dini azınlıklar için umut olduğunu vurgulayan Baba Şeyh, tüm Kürdistan halkı için huzur ve güvenlik temennisinde bulundu.

Mesrur Barzani geçtiğimiz Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."