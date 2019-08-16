Bugün KDP'nin 73’üncü kuruluş yıldönümü

K24 - ERBİL

Bugün, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 73’üncü kuruluş yıldönümü.

KDP, efsanevi Kürt lider ölümsüz (Nemir) Mele Mustafa Barzani liderliğinde, 16 Ağustos 1946 tarihinde Kürdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahabad’da kuruldu.

KDP’nin kuruluş amacı; Irak işgali altındaki Güney Kürdistan’da tüm dini ve etnik yapılarla birlikte bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktı.

KDP’nin ilk kongresi, Said Fehim Feyli’nin Bağdat’taki evinde gerçekleştirildi. Bu kongreye 70 üye katıldı. Bu üyelerden Ali Abdullah, Cefer Hebib, Muhammed Kerim, Salih Yusuf ve birkaç üye partinin programını oluşturdu.

Kongrede yapılan seçim sonucunda Mele Mustafa Barzani, KDP’nin Başkanı seçildi.

KDP, ikinci kongresini Ali Hemdi’nin Bağdat’taki evinde Mart 1951 yılında gerçekleştirdi. 3’üncü kongre 1953 yılında Kerkük’te yapıldı. 4’üncü kongre ise Ziyade Koyi’nin Bağdat’taki evinde 1959 yılında yapıldı.

Kongrelerin özellikle Bağdat’ta yapılmasının KDP için önemli olduğu belirtiliyor.

KDP 73 yıl boyunca politik, sosyal, ekonomik, yerel ve uluslararası arenada varlığını sürdürüyor.

KDP, Kürdistan ve Irak’taki son seçim sonuçlarına göre halen en güçlü ve birinci parti olarak siyasi hayatını devam ettiriyor.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin kurulduğu tarihte Başkan Mesud Barzani, Mahabad'da Kürdistan Cumhuriyeti’nin bayrağı altında dünyaya geldi.

Uzun bir mücadele sonrası 1992 tarihinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuruldu. İlk parlamento ve hükümet ilan edildi.

KDP’nin şimdiki Genel Başkanı Mesud Barzani, 2005 tarihinde Kürdistan Parlamentosu’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

KDP, parlamento seçimlerinde Kürdistan genelinde birinci parti olarak çıkmış, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve diğer partilerle koalisyon hükümeti kurmuştu.

BAŞKAN BARZANİ: KDP HEP EN ÖN CEPHEDE OLDU

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KDP’nin, kurulduğu günden bu yana milletimizin meşru haklarını savunmada en ön cephede olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla KDP’nin bütün kadro, üye ve taraftarlarını en içten şekilde kutluyorum. Ayrıca başı dik şehit aileleri, kahraman Peşmergeler ve Kürdistan halkını da kutluyorum.

Kürdistan Demokrat Partisi, kurulduğu günden bu yana milletimizin meşru haklarını savunmada en ön cephede olmuştur ve milletimizin onur ve özgürlüğü için Kürdistan’ın diğer milletperver ve mücadele güçleriyle omuz omuza büyük bedeller ödemiştir.”