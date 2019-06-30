Libya: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok

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General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter’e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı.

El-Mismari, “Türklerin alıkonmasından haberimiz yok” dedi.

El-Mismari, Libya topraklarında herhangi bir Türk vatandaşın gözaltına alındığı takdirde ordu tarafından zaten duyurulacağını söyledi.

El-Mismari, yaptığı açıklamada “Biz şu anda teröre ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Komşu ülkelerden ve Arap Birliği’nden Türkiye tehdidine karşı duruşunu belli etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün Libya'da 6 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı.