KSDP lideri: Referandum tapudur

K24 - SÜLEYMANİYE

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, referandumun Kürt milletinin elindeki bir tapu olduğunu ve lazım olduğu vakit bu tapunun kullanılacağını söyledi.

K24’e konuşan KSDP Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, “Referandum Kürt milletinin elindeki tapu gibidir. Lazım olduğu zaman bu tapuyu kullanacaktır. Halk kendi topraklarında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşama kararı vermiştir. Bugünlere kan ve gözyaşlarıyla gelinmiştir” dedi.

Referandumun önemli bir ulusal adım olduğunu vurgulayan KSDP lideri, “Milletimizin tarihinde ilk defa atılmış bir adımdı. Son referandumdu, çünkü tekrar referandum yapmak gerekmeyecek. Yüzde 93’e yakın bir oyla evet çıktı” ifadelerini kullandı.

Kürt milletinin yarım asırdır çekmiş olduğu sıkıntılara değinen Mahmud sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün çok önemli bir gündür. Kürdistan halkı ve siyasi taraflar sorumluluk bilinciyle hareket etmeli.

Kürdistan halkı kendi topraklarında özgürce, adalet içerisinde yaşamak istiyor. Hayatın tüm alanları kendi topraklarında özgürce yaşamak istiyor.

Biz yarım yüzyıl boyunca yıkım, ölüm, toplu mezarlar, yakmalar ve sürügnler dışında başka bir şey görmedik.

Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Kürdistan Bölgesi Hükümeti, parlamento ve siyasi partilerin halka layık olduğu hizmeti sunmasını bekliyoruz.

Bağdat ve komşu ülkelerle yaşanan sorunların çözülüp, ilişkilerin ilerletilmesini umuyoruz. Ayrıca Kürdistan’ın anayasa ihtiyacının bu dönemde çözülmesini bekliyoruz.”

