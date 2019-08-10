Uzmanlar: ABD - Türkiye görüşmeleri sürecek

K24 - İSTANBUL

Uzmanlar, ABD ve Türk yetkililerinin Rojava'da oluşturulacak 'güvenli bölge' planıyla ilgili yapılan görüşmelere dair, “Her iki tarafın bölgedeki gelişmelerle ilgili temasları devam ediyor” dedi.

ABD ile Türkiye, Rojava’da güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmıştı ve bölgenin bir “barış koridoru” olması konusunda iki ülkenin mutabakata vardığı açıklanmıştı.

Üç gün süren Ankara'daki görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

SEMİN: ABD TÜRKİYE’Yİ OYALIYOR

ABD ile Türkiye’nin söz konusu bölgede 20 kilometre için anlaştığını ifade eden Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Araştırma Koordinatörü Ali Semin, “Bunun uygulanması hususunda iki tarafın görüşmeleri sürüyor” dedi.

K24’e konuşan Ali Semin, “Büyük ihtimalle ABD, Münbiç’te olduğu gibi, YPG’ye karşı yürütülmesi planlanan operasyona benzer bir şekilde Türkiye’yi oyalıyor. Eğer güvenli bölge konusunda bir anlaşma sağlanamazsa Türkiye kendi başına bir operasyon başlatabilir; ancak bu sınırlı olur” ifadelerini kullandı.

TURAN: GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMAMALI

K24’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İlter Turan ise, ABD ile Türkiye’nin ortaklığının devam etmesi ve korunması için görüşmelerin sonlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

İki tarafın kapsam ve amaçlarını iyi aktarmaları hususunda zaman zaman sert açıklamalar da yapabileceğini dile getiren İlter Turan, “İki tarafın güçlerinin karşı karşıya gelmemesi için şu an makul bir yol bulundu” diye konuştu.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

ABD ve Türk yetkililer, Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

ABD: GÖRÜŞMELER OLUMLU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, söz konusu görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın çok önemli bir adım olduğunu kaydetti ve bununla birlikte daha yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Robertson, görüşmelerin NATO müttefiki Türkiye’nin meşru endişelerini giderme konusunda Rojava’da sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması oluşturulması yönünde ilerlemeler sağladığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.