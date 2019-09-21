ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Askeri harekatı desteklemeyeceğim

HABER MERKEZİ
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı kesinlikle desteklemediğini ifade etti.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı 'kesinlikle' desteklemediğini belirtti.
Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) konuşan Pelosi, İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu söyledi.
“TRUMP'IN İRAN'I VURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı'nın uyarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslararası destek için çıktığı Ortadoğu ziyareti sırasında geldi.
Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Aramco'nun vurulmasından İran'ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez 'savaş nedeni' olarak tanımlamıştı.
Trump da perşembe günü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran Merkez Bankası'na yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.
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