Başbakan: Kürdistan halkının en büyük devrimiydi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Eylül Devrimi’nin Kürdistan halkının zulüm ve baskılara karşı gerçekleştirmiş olduğu en büyük devrim olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Eylül Devrimi’nin başlangıcının 58’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Eylül Devrimi’nde Kürdistan halkının tüm kesimlerinin tek liderle birlikte zulme karşı mücadele ettiğini vurgulayan Başbakan, “Bugün Kürdistan halkının, Kürt ulusal lideri ölümsüz Mela Mustafa Barzani liderliğinde başlattığı en büyük ve en uzun devrimi olan Eylül Devrimi’nin başlangıcının 58’inci yıldönümü” dedi.

11 Eylül 1961’de başlayan devrimin tüm Kürdistan’a yayıldığını ve Kürdistan’daki tüm kesimlerin devrime katıldığını kaydeden Başbakan, devrimle birlikte Kürdistan’ın Irak’taki tüm özgürlük savunucularının da sığınağı haline geldiğini ifade etti.

Devrimin değer ve prensiplerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan, “Devrime katılan kahraman Peşmerge ve mücadelecileri unutmuyoruz. Devrimin dik duruş, birlikte yaşam, Kürdistan halkının birliği gibi değer ve prensipleriyle onur duyuyoruz. Bu değerlerin her zaman canlı kalmasını ümit ediyoruz. Kürdistan halkı aynı ruhla, birliğini koruyarak hak ve kazanımlarını savunmalı” ifadelerini kullandı.

EYLÜL DEVRİMİ

Kürdistan halkı 11 Eylül 1961 yılında Irak’taki BAAS rejimine karşı ulusal haklarını elde etmek için ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani öncülüğünde devrim ateşini yaktı. Kürdistan’da yaşayan tüm dini ve etnik gruplar toplanarak işgalcilere karşı devrime destek verdi.

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde Genelkurmay Başkanı olan Mele Mustafa Barzani, Cumhuriyet’in yenilgiye uğramasıyla beraberindeki Peşmergelerle birlikte Aras Nehri’ni geçerek Rusya’ya geçti.

Rusya’da sürgünde yaşayan ölümsüz lider Barzani, Iraklı General Abdulkerim Kasım’ın ülkede darbe gerçekleştirmesi ve Kürtlerin haklarını tanıyacağı yönündeki sözü üzerine Kürdistan’a geri döndü. Ancak Abdulkerim Kasım Kürtlere verdiği sözü yerine getirmedi.

Mela Mustafa Barzani, Irak hükümetinin sözünü tutmaması üzerine 11 Eylül 1961 tarihinde asimilasyon ve zulme karşı isyan bayrağını açtı. Kürdistan’da yaşayan farklı tüm dini ve etnik sınıfların katıldığı Eylül Devrimi, 9 yıl sonra Irak rejiminin Kürtleri tanıması ve otonomi sağlamasıyla son buldu.

11 Mart 1970 yılında Irak rejimi, Kürdistan’ın devrim önderi Mele Mustafa Barzani ile Kürdistan halkının siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını tanıyan otonomi sistemini kabul eden anlaşmayı imzaladı.