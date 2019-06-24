ABD’de 11 senatör firarda

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ABD'nin Oregon eyaletinde, eyalet senatosunun 11 üyesi kayıplara karıştı.

Perşembe günü, eyaletin başkenti Salem'deki kongre binasından çıkan 11 üyenin yerinin tespit edilmesi için polis harekete geçti.

Garip olaylar serisi eyalet senatosunda, iki rakip parti arasındaki derin görüş ayrılığıyla başladı.

Eyalet Senatosu'nda net bir sayısal üstünlüğe sahip olan Demokratlar, iklim değişikliği konusunda önemli bir yasal değişikliğe gitmek isteyince, bunu engellemek isteyen Cumhuriyetçi eyalet senatörleri firar etti.

Oregonlu Demokratlar, kapsamlı bir iklim değişikliği yasasına geçirmek istiyordu. Eyaletin karbon salımına sınır getiren tasarıda, çevreyi kirleten sanayi kollarına, karbon salımı izinlerinin açık artırmayla satılması planlanıyordu.

Böylece, işletmelerin yeşil teknolojilere geçmesinin teşvik edilmesi ve karbon salımının, 2050 itibariyle 1990'deki seviyelerin yüzde 80 altına çekilmesi amaçlanıyordu.

Tasarıyla, petrol ve dizel yakıt fiyatlarının artması bekleniyordu. Cumhuriyetçiler, tasarının özellikle kırsal kesimde yaşayan Oregonluları olumsuz etkileyeceğini söylüyor ve eyalet genelinde bir referanduma sunulmasını istiyordu.

Demokrat Partililer, 30 üyeli eyalet senatosunda 18 sandalyeye sahip. Ancak bir oylamanın yapılabilmesi için en az 20 senatörün katılımı gerekiyor.

SENATÖRLER NEREDE?

Perşembe günü 11 Cumhuriyetçi senatör, müzakerelerden sonuç alınamayınca oturumlara katılmadı ve tasarının yasalaşmasının önünü tıkadılar.

Demokrat Parti'den Vali Kate Brown da, senatörlerin bulunması için polisi görevlendirdi.

Senatörlerin, Oregon polisinin gidip kendilerini arama yetkisinin olmadığı, komşu Idaho eyaletinde olduğu söyleniyor.

Mevcut yasama yılı 30 Haziran'da sona serecek ve senatörlerin bu tarihe kadar gizleneceği söyleniyor.

Senatörler, oturuma katılmadıkları gün başına 500 dolar ceza alıyor. Cezaların ödenebilmesi için internet üzerinden yapılan bir kampanyada ise şu ana dek 38 bin dolar toplandı. (Kaynak: BBC)