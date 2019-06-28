Tunus’taki terör saldırılarını DAİŞ üstlendi

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Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısının DAİŞ tarafından üstlenildiği bildirildi.

Aşırıcı grupları takip eden Amerikan Siteintel sayfasının terör örgütü DAİŞ'in Amak adlı sitesine dayandırdığı yayınında, Tunus'un başkentinde düzenlenen iki patlamanın DAİŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.

Amak'a göre Tunus güvenlik birimlerine düzenlenen iki saldırı DAİŞ'e bağlı mensuplar tarafından düzenlendi.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, 5'i polis 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.