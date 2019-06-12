Alman yetkili: Kürdistan Bölgesi zorlu dönemi atlattı

K24 - ERBİL

Almanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger, Kürdistan Bölgesi’nin sıkıntılı süreci geride bıraktığını söyledi.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger, Kürdistan Bölgesi Başkanı Başbakan’ın belirlenmesinden ötürü Kürdistan halkı ve hükümetini kutladığını kaydederek, “Sıkıntılar dönem geride kaldı. Şimdi önceki yıllarda olduğu gibi ekonomik kalkınma için Almanya Kürdistan’ı destekleyecek” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın yemin töreninin bölgedeki istikrara işaret ettiğini vurgulayan Jaeger, Almanya’nın her zaman Kürdistan Bölgesi’nin yanında durduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda Almanya’nın savunma alanında Kürdistan Bölgesi’ni desteklediğinin altını çizen Alman yetkili, bu desteğin insani ve ekonomik alanlarda süreceğini dile getirdi.

Jaeger, “Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’nde iş yaptığı gibi dünyada az bölgede iş yapıyor” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ile işbirliğini geliştirme yollarını aramak için Erbil’de bulunduğunu söyleyen Jaeger, Almanya ile Kürdistan Bölgesi arasında iyi bir dostluk olduğunu, geçmişte yaşanan sıkıntıları Kürdistan Bölgesi’nin başarıyla atlattığını belirtti.