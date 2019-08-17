Suriyeli muhalif liderden Kürtlere hakaret!

HABER MEKREZİ
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) yöneticilerinden Tuğgeneral Esad ez-Zabi, Kürtlere “hayvan” benzetmesi yaparak, “Bu haşaratların kökünü kazımak için ilaca gerek yok, Saddam demek yeterli” dedi.
Suriyeli muhalefetinin önde gelen isimlerinden Tuğgeneral Esad ez-Zabi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kürt halkına hakaret dolu paylaşımda bulundu.
Mesajında Kürtlere hakarete devam eden Ez-Zabi, şu ifadeleri kullandı:
“Biz ne zaman terörist Kürt örgüt PYD gerçeğini ifşa etmişsek, bir sürü hayvan ortaya çıkıp eşek gibi anırmış, köpek gibi havlamış, kurbağa gibi vıraklamış ve hamam böceği gibi cırcır etmiş. Bu haşaratların kökünü kazımak için ilaca gerek yok, Saddam demek yeterlidir. Bu yüzden binlerce kez Saddam’a rahmet diliyorum.”
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