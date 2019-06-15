Ezidi Kürtler yeni kurulacak hükümetten umutlu

K24 - ŞEXAN

Ezidi Kürtleri, yeni kurulacak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden ümitli olduklarını ve kurulacak hükümetin Ezidilerin haklarına önem vermesini istediklerini belirtiyor.

Mesrur Barzani hükümetinde Ezidi Kürtlerin konumunun güçlü olmasını ümit ettiklerini kaydeden Ezidiler, sorunların çözüme kavuşmasını ve diğer dini azınlıklar gibi haklarının göz önünde bulundurulmasını talep ediyor.

K24’e konuşan Laleş Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Şamo, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı olması ve Mesrur Barzani’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, yeni görevleri için her iki ismi de kutladığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve yeni başbakanın belirlenmesinin Ezidileri çok mutlu ettiğini vurgulayan Şamo, “Seçilen her iki isim mücadeleci kişiler ve Ölümsüz Barzani’nin okulundan mezun olmuş isimler” dedi.

Ezidi Miri’nin Bağdat Temsilcisi Berin Tahsin Beg ise, yeni kurulacak hükümetin Ezidileri unutmamasını istediklerini kaydederek, yeni kabinede Ezidilerin de yer almasını istediklerini belirtti.

Berin Tahsin Beg, Ezidilerin Kürdistan Bölgesi yönetimine aktif bir şekilde katılmasını istediklerini ifade etti.