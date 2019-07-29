Pilot yolculardan yakıt parası istedi

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Tunus’ta Irak Havayolları'na ait yolcu uçağının yakıt parası ödenmeyince pilot, uçuşu yapabilmek için yolculardan para istedi.

Tunus'un Kartaca Havalimanı'nda, Irak Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, havalimanında yakıt doldurdu ancak ücretini ödeyemedi.

Havalimanı yetkilileri uçağın kalkmasına izin vermeyince pilot sıradışı bir yola başvurdu. Yakıt ücretinin ödenmesi için yolculardan kendi aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi.

DEVREYE BÜYÜKELÇİLİK GİRDİ

Ancak yolcular para toplamayı reddetti. Bunun üzerine devreye Irak’ın Tunus Büyükelçiliği girdi ve gereken para ödendi. Uçağın seferi bunun ardından gerçekleşti.

Öte yandan Tunus’un Bağdat Büyükelçiliği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Durumun, pilotun parayı ödemekte gecikmesinden kaynaklandığı belirtildi. Uçağın ise alıkonulmadığı ifade edildi.