Boris Johnson tarih verdi: AB’yi terk edeceğiz

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz” dedi.

Boris Johnson, sosyal medya hesabından Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.

Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kararı almıştı.

Eski İngiltere Başbakanı May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının, Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın reddedilmesinde en önemli faktörü oluşturan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu.

Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.