Sel 700 kişiyi trende mahsur bıraktı

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Hindistan’da meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu sefer yapan yolcu treninde yaklaşık 700 kişi mahsur kaldı.

Dün Hindistan’ın Mumbai kentinde devam eden şiddetli yağışlar sele ve toprak kaymalarına neden oldu.

Sel ve toprak kayması, Mumbai - Kolhapur seferini yapan yolcu treninin durmasına neden oldu. Hareket edemeyen trende yaklaşık 700 kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, trende mahsur kalan kişileri kurtarmak için havadan ve karadan operasyon başlattı. Yapılan arama - kurtarma çalışmaları sonucu şimdiye kadar 120 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle birçok uçak seferi de iptal edildi.

Yerel yetkililer, söz konusu sel ve toprak kaymalarını 2005’ten bu yana kentteki en büyük doğa felaketi olarak tanımladı.

Yetkililer Raigad, Ratnagiri ve Sindhudurg bölgelerinde kırmızı alarm verirken, Mumbai, Thane ve Navi’de de yağışların devam edeceğini bildirdi.